شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الأول (QFBQ) يتجاوز هدفه السعري الأول -تحليل صباحي- 26-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 0.989 ريال، وهو اعلى مستوى يحققه السهم منذ شهر أغسطس الماضي، متجاوزا بذلك هدفه السعري الأول عند 0.96 ريال، كما تمكن السهم من تجاوز خط الاتجاه الهابط متوسط الأجل، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 1.15 ريال، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.94 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.96 وبين مستوى المقاومة هو 1.04 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
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