الاقتصاد

بريطانيا تلوح برسوم للضغط في المحادثات التجارية

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ناقش رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وحكومته استخدام التعريفات الجمركية «كوسيلة ضغط»، في محاولة للتعجيل بالمحادثات التجارية خلال اجتماع هذا الأسبوع قد يسفر عن فرض ضرائب تبلغ 30% على بعض أنواع الجبن الفرنسي و10% على السيارات الألمانية.

وذكرت صحيفة «تايمز» أمس السبت أن رئيس الوزراء البريطاني يفكر في استخدام التهديد بفرض رسوم جمركية عالية؛ لزيادة الضغط على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لإبرام اتفاقيات تجارية مع بريطانيا.وأضافت الصحيفة: إن الوزراء اتفقوا -خلال اجتماع لبحث إستراتيجية الخروج من الاتحاد الأوروبي يوم الخميس- على ضرورة طرح التعريفات للتشاور، مشيرة إلى أن الوزراء اتفقوا أيضا على أن إعطاء اليابان والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا أولوية في المفاوضات بالمقارنة مع الدول الأخرى.

وقالت الصحيفة: إن بريطانيا ستحاكي إلى حد كبير برنامج الاتحاد الأوروبي للتعريفات، الذي سيتم نشره وتقديمه لمنظمة التجارة العالمية. وأضافت نقلا عن مسؤولين في بروكسل: إن جونسون سيطرح خطة التفاوض في الأسبوع الأول من فبراير.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين يوم الجمعة الماضية: إن الولايات المتحدة تريد التوصل لاتفاق تجاري مع بريطانيا هذا العام.

وستنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الحالي.

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