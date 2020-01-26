بريطانيا تلوح برسوم للضغط في المحادثات التجارية

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وذكرت صحيفة «تايمز» أمس السبت أن رئيس الوزراء البريطاني يفكر في استخدام التهديد بفرض رسوم جمركية عالية؛ لزيادة الضغط على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لإبرام اتفاقيات تجارية مع بريطانيا.وأضافت الصحيفة: إن الوزراء اتفقوا -خلال اجتماع لبحث إستراتيجية الخروج من الاتحاد الأوروبي يوم الخميس- على ضرورة طرح التعريفات للتشاور، مشيرة إلى أن الوزراء اتفقوا أيضا على أن إعطاء اليابان والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا أولوية في المفاوضات بالمقارنة مع الدول الأخرى.
وقالت الصحيفة: إن بريطانيا ستحاكي إلى حد كبير برنامج الاتحاد الأوروبي للتعريفات، الذي سيتم نشره وتقديمه لمنظمة التجارة العالمية. وأضافت نقلا عن مسؤولين في بروكسل: إن جونسون سيطرح خطة التفاوض في الأسبوع الأول من فبراير.
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين يوم الجمعة الماضية: إن الولايات المتحدة تريد التوصل لاتفاق تجاري مع بريطانيا هذا العام.
وستنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الحالي.
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