شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المستشفى السعودي الألماني بمدينة الدمام مطلع فبراير القادم والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت مجموعة مستشفيات السعودي الألماني، التي تديرها شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية أنها ستفتتح المستشفى السعودي الألماني بمدينة الدمام لاستقبال كل الحالات الطبية في مطلع شهر فبراير القادم بمشيئة الله بعد أن استكمل المستشفى كل التراخيص اللازمة.

وبهذه المناسبة، صرح الدكتور مكارم صبحي بترجي -رئيس مجموعة مستشفيات السعودي الألماني- بأن افتتاح الفرع السادس المرتقب بمدينة الدمام يعتبر إضافة مهمة للقطاع الصحي، الذي يخدم المنطقة وسيُمثل نقلة نوعية في الرعاية الصحية، التي يحظى بها أبناء المنطقة الشرقية، وأوضح أن المستشفى قد تم بناؤه وفقًا للمواصفات العالمية، وتم تجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، مشيرًا إلى أن افتتاح فرع مدينة الدمام يضاف إلى الإنجازات المستمرة لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني في الرعاية الصحية منذ أكثر من 30 عامًا، مؤكدًا أن مجموعة مستشفيات السعودي الألماني ستواصل تعزيز استثماراتها في مختلف مدن المملكة تماشيًا مع رؤية 2020، التي تشجع على زيادة استثمارات القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية. وأضاف سعادته التزام الشركة بدعم وتأهيل الطاقات السعودية الشابة والسعي نحو توطين المزيد من الوظائف في مختلف التخصصات.

من جهته، صرح المدير التنفيذي للعمليات نواف عواد بأن الطاقم الإداري والطبي على أتم الجاهزية لخدمة سكان المنطقة الشرقية، حيث يتم اختيار الأطباء والتمريض بعناية فائقة لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية في إطار سعي المستشفى لاستقطاب الأطباء المتميزين في مختلف التخصصات، ووضع التكنولوجيا المتقدمة في خدمة سكان المنطقة الشرقية.

الجدير بالذكر أن المستشفى السعودي الألماني بمدينة الدمام بسعة 150 سريرًا و100 عيادة خارجية يقع على طريق الملك فهد غرب حي الفيصلية، وتم بناؤه على قطعة أرض مساحتها 30 ألف متر مربع، وسيقدم المستشفى «بإذن الله» خدمات الرعاية الصحية المتخصصة، ويتكون مبنى المستشفى من العيادات الخارجية وأقسام التنويم الداخلية ووحدات العناية المركزة وغرف العمليات والمختبرات والأشعة، بالإضافة إلى أقسام المساندة الأخرى.