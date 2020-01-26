شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن ترتيب مصر بـ4 مؤشرات فى محور المهارات بمؤشر التنافسية العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير صاد عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تقدم مصر بمؤشرات التنافسية العالمية لعام 2019 فى محاور المهارات، والذي يتضمن عدد من المؤشرات من بينها مؤشر تدريب الموظفين ومؤشر المهارات الرقمية وسهولة الحصول على الموظفين المهرة ومؤشر المتوقع للفترة التي يقضيها الفرد فى المدرسة.

و أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تقدم مصر فى مؤشر التنافسية العالمي لعام 2019 وشهادة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية يؤكد نجاح الدولة المصرية، وأضافت السعيد أن حزمة الإصلاحات والخطوات الجادة التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة قد ساهمت فى تحقيق تقدم ملموس لإنجاز أهداف التنمية المستدامة.



ويتضمن محور المهارات عددا من المؤشرات التي شهدت تحسن ترتيب مصر فيها وجاءت كالتالي: ويتضمن محور المهارات عددا من المؤشرات التي شهدت تحسن ترتيب مصر فيها وجاءت كالتالي:

مؤشر تدريب الموظفين احتلت مصر في 2019 المرتبة 75 مقابل المرتبة 105 فى 2018 بتقدم 30 مركزًا

مؤشر المهارات الرقمية احتلت مصر المرتبة 44 عالميا عام 2019 مقابل المرتبة 70 فى 2018 بتقدم 26 مركزًا

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مؤشر العثور على الموظفين المهرة احتلت مصر الترتيب 87 في 2019 مقابل الترتيب 109 في 2018 بتقدم 22 مركزًا

مؤشر الفترة التي يقضيها الفرد في المدرسة احتلت مصر المرتبة 82 عام 2019.

وجدير بالذكر أن مصر تقدمت 21 مركزًا لتحتل المركز 100 عام 2019 فى محور أسواق المنتجات، وذلك مقارنة بالمركز 121 عام 2018، حيث شمل هذا المحور عدة مؤشرات فرعية هي مؤشر التنافسية في الخدمات، والذي احتلت فيه مصر المرتبة 33 عام 2019، مقارنة بالمرتبة 57 عام 2018 متقدمة بذلك 24 مركزاً.