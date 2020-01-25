شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تمحو مكاسبها مغلقةً على انخفاض وتسجل خسائر أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الجمعة متخلية عن المكاسب التي حققتها في بداية الجلسة، لكنها وقعت تحت ضغوط القلق السائد في الأسواق العالمية جراء انتشار الفيروس الصيني القاتل.



وأعلنت الصين وفاة 26 شخصاً وإصابة أكثر من 900 آخرين بفيروس كورونا، وقررت السلطات عزل مدينتين كاملتين مع العمل على بناء مستشفى في غضون عشرة أيام فقط لاستيعاب المصابين الجدد في مدينة "ووهان".



من جانبها، أعلنت الولايات المتحدة تأكيد حالة إصابة ثانية بالفيروس، كما أعلنت فرنسا أول حالتي إصابة في أوروبا.



وكشفت بيانات حكومية عن انخفاض مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي إلى 51.7 نقطة في الشهر الجاري من 52.4 نقطة في ديسمبر/كانون الأول.

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وفي سوق الخام، انخفض "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 2.5% مغلقاً عند 54.19 دولار للبرميل وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 7.4% هي الأكبر منذ مايو/أيار، فيما بلغ أعلى سعر اليوم عند 55.9 دولار وأقل سعر عند 53.8 دولار.



وهبط "برنت" بنسبة 2.2% وأغلق عند 60.69 دولار للبرميل وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 6.4%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 62.4 دولار وأقل سعر عند 60.2 دولار.



وفي ختام الجلسة، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.6% (ما يعادل 170 نقطة) إلى 28989 نقطة وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.2%، وبلغ أعلى مستوى اليوم عند 29288 نقطة وأقل مستوى عند 28843 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.9% (ما يعادل 87 نقطة) إلى 9315 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.8%، وبلغ أعلى مستوى عند 9451 نقطة وأقل مستوى عند 9273 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.9% (ما يعادل 30 نقطة) إلى 3295 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1%، وبلغ أعلى مستوى عند 3333 نقطة وأقل مستوى عند 3281 نقطة.