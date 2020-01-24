شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتخلص من خسائرها..و"ناسداك" يغلق عند مستوى قياسي جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت معظم الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الخميس متخلصة من الخسائر التي سجلتها في بداية الجلسة نتيجة المخاوف في الأسواق العالمية بشأن الفيروس الصيني القاتل.



وأعلنت الصين وفاة 18 شخصاً وإصابة أكثر من 600 آخرين بفيروس كورونا القاتل مما دفعها لوضع مدينتين قيد الحجر الصحي.



كما أعلنت الولايات المتحدة والسعودية واسكتلندا واليابان اكتشاف حالات إصابة بهذا الفيروس، لكن منظمة الصحة العالمية طمأنت الجميع بأنه لا يوجد ما يدعو لإعلان حالة طواريء عالمية بسبب الفيروس، لكن يجب الاستعداد لانتشار وبائي.



وكشفت بيانات حكومية عن ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا بست آلاف على 211 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.

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وفي سوق الخام، انخفض سعر "ويست تكساس" بنسبة 2% وأغلق عند 55.59 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 56.2 دولار وأقل سعر عند 54.7 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 1.9% مغلقاً عند 62.04 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 62.65 دولار وأقل سعر عند 61.2 دولار.



وفي ختام الجلسة، انخفض "داو جونز" بأقل من 0.1% (ما يعادل 26 نقطة) إلى 29160 نقطة، وسجل أعلى مستوى 29190 نقطة وأقل مستوى عند 28966 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 18 نقطة) إلى 9402 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 9409 نقاط وأقل مستوى عند 9334 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل أربع نقاط) إلى 3325 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3326 نقطة وأقل مستوى عند 3301 نقطة.