شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "إنتل" يغلق على ارتفاع..والشركة تحقق أرباحاً فصلية قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "إنتل كورب" خلال تعاملات الخميس، وذلك مع إعلان الشركة التكنولوجية الأمريكية عن تحقيق أداء قوي في الربع السنوي الأخير من العام الماضي.



وأعنت "إنتل" بعد إغلاق جلسة الخميس تحقيق أرباح فصلية بلغت 6.9 مليار دولار أو ما يعادل 1.58 دولار للسهم الواحد خلال الربع المنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول من 5.20 مليار دولار أو ما يعادل 1.12 دولار للسهم في نفس الفترة من عام 2018.

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وباستثناء بعض البنود، بلغت الأرباح المعدلة لشركة "إنتل" 1.52 دولار للسهم الواحد خلال الربع الأخير من العام الماضي بينما توقع محللون أرباخاً عند 1.25 دولار للسهم.



وارتفعت إيرادات "إنتل" أيضا إلى 20.21 مليار دولار، في حين أشارت التوقعات إلى إيرادات قدرها 19.23 مليار دولار.



وفي ختام تعاملات الخميس، ارتفع سهم "إنتل" بنسبة 0.9% إلى 63.3 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 63.7 دولار وأقل سعر عند 62.8 دولار، بينما قفز بعد إغلاق الجلسة بأكثر من 7%.