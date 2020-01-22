شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يتراجع بختام تعاملاته بنسبة 0.20% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة يوم الأربعاء على تراجع للجلسة الثانية على التوالي بفعل هبوط قطاع البنوك والطاقة، وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.20% إلى مستوى 8428.21 نقطة ليفقد نحو 17.12 نقطة.

وعلى مستوى التداولات شهدت تراجعاً هامشياً مقارنة بجلسة أمس الثلاثاء، وبلغت أحجام التداول نحو 170.015 مليون سهم مقابل 174.822 مليون سهم، وبقيمة 3.65 مليار ريال مقارنة بـ3.66 مليار ريال بالجلسة السابقة.

وارتفع أداء 92 سهماً تصدرها سهم مجموعة الحكير بنسبة 5.8%، وأسمنت أم القرى بنحو5.26%، كما ارتفع أداء ساب للتكافل بنحو 4.81% .

فيما تراجع أداء 83 سهماً تصدرها سهم مجموعة السريع التراجعات بنسبة 3.39%، وتلاه سهم ساسكو بنسبة 3.18% .

أما على صعيد أداء القطاعات تراجع أداء قطاع البنوك بنسبة 0.45%، كما تراجع أداء قطاع الاتصالات بنسبة 0.41%، وانخفض أيضاً قطاع الطاقة بنسبة 0.33%، فيما ارتفع أداء قطاع المواد الأساسية بنسبة0.17% .

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وكان المؤشر قد أنهى تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، باللون الأحمر، ليعاود خسائره بعد ارتفاعه بجلسة أمس، وسط تباين أداء القطاعات.

وأغلق أمس الثلاثاء المؤشر العام للسوق "تاسي" متراجعا 0.29%، فاقدا 24.38 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 8,445.33 نقطة.

وهبطت قيم التداول إلى نحو 3.66 مليار ريال مقابل 3.69 مليار ريال بالجلسة السابقة، وارتفعت الكميات بشكل هامشي إلى 174.82 مليون سهم، مقابل 174.43 مليون سهم بجلسة أول أمس الاثنين.

وعلى مستوى أداء القطاعات، جاء إغلاق 10 قطاعات باللون الأحمر، بقيادة قطاع البنوك الذي هبط 0.59 % ، وتراجع "المواد الأساسية" 0.44%، وبلغت خسائر "الطاقة" 0.21 % .

وتصدر "بحر العرب" مكاسب السوق الموازي، بارتفاع نسبته 4.54%، واقتصر اللون الأحمر على سهم "التطويرية الغذائية" الذي أغلق متراجعا 0.13%.

وكان المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، أغلق مرتفعا بختام تعاملات جلسة أول أمس الاثنين، بنسبة 0.24% رابحاً 20.42 نقطة ليغلق عند مستوى 8469.71 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 2.15% خاسراً 161.80 نقطة ليغلق عند مستوى 7356.76 نقطة.