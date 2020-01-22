شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي البحريني: اقتصاد البلاد سيحافظ على نفس معدلات نمو العام الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، أن يحافظ الاقتصاد البحريني خلال 2020 على نفس معدل النمو المحقق في 2019.

وقال المعراج، في تصريحات له، إن المشاريع الاستراتيجية سيكون لها انعكاس إيجابي على اقتصاد البلاد خلال العام الجاري، بحسب "العربية".

وحسب بيانات رسمية فإن الناتج المحلي الإجمالي للبحرين سيشهد نموا بنسبة 2.3% خلال عام 2019، بدعم من نمو القطاع غير النفطي، ومن المتوقع أن يحقق نمواً قدره 2.8% العام الجاري و3.2% العام 2021.