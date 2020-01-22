شكرا لقرائتكم خبر عن مستوى قياسي لمعدل تشغيل العمالة في المملكة المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع معدل تشغيل العمالة في المملكة المتحدة لمستوى قياسي جديد خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في نوفمبر/‏تشرين الثاني، مع استقرار معدل البطالة.وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية البريطانية، أمس الثلاثاء، أن معدل البطالة سجل 3.8% بنهاية الربع المنتهي في نوفمبر الماضي. وبلغ معدل تشغيل العمالة 76.3% خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في نوفمبر؛ وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

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