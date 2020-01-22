شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقلص خسائره لكنه يغلق على تراجع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم مقلصة خسائرها السابقة، وذلك مع متابعة الأسواق لحدث منتدى "دافوس" العالمي بالإضافة إلى جلسات محاكمة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".



وبدأت اليوم فاعليات المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع "دافوس" السويسري بحضور الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وعدد من الشخصيات العالمية من بينهم مصرفيين ومديرين تنفيذيين لشركات كبرى ومليارديرات.



وأكد الرئيس "ترامب" أن اقتصاد بلاده يمر بطفرة غير مسبوقة وأن الولايات المتحدة على القمة مشيدا بالصفقات التجارية المبرمة مؤخراً مع الصين وكندا والمكسيك.

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وفي سياق آخر، بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي ذي الأغلبية الجمهورية اليوم جلسات محاكمة "ترامب" التي تهدف إلى عزله من منصبه بعد اتهامات وجهها إليه مجلس النواب ذي الأغلبية الديمقراطية.



وانخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.5 نقطة، وسجل أعلى سعر اليوم عند 97.6 نقطة وأقل سعر عند 97.3 نقطة.



وفي حتام التعاملات، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.2% إلى 1557.90 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 1568.8 دولار وأقل سعر عند 1546 دولارا.