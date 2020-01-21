الاقتصاد

الأردن يشترى 60 ألف طن من القمح الصلد فى مناقصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متعاملون إن مشتري الحبوب الحكومي الأردني اشترى 60 ألف طن من قمح الطحين الصلد للتوريد من مناشئ خيارية وذلك في مناقصة كانت لما يصل إلى 120 ألف طن أُغلقت اليوم الثلاثاء.

وأوضحوا أن سعر الشراء بلغ 229.90 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن، ويجري نقل الكمية خلال النصف الثاني من يوليو.

 

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