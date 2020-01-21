أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

سجلت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 21 -1 - 2020، تراجعا ملحوظا في مستهل التعاملات لجميع أعيرة الذهب، وفقا لبرنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc" ، والذي قدم تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 21 - 1 – 2020.
وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا؛ ارتفاعا لـ 690 جنيها اليوم
ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأغلى فئة إلى نحو 789 جنيها
وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 591 جنيها اليوم
ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5528 جنيها
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