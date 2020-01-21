أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

سجلت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 21 -1 - 2020، تراجعا ملحوظا في مستهل التعاملات لجميع أعيرة الذهب، وفقا لبرنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc" ، والذي قدم تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 21 - 1 – 2020.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا؛ ارتفاعا لـ 690 جنيها اليوم

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ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأغلى فئة إلى نحو 789 جنيها

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 591 جنيها اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5528 جنيها