شكرا لقرائتكم خبر عن «سانوفي» السعودية تحتفل بمناسبة مرور 5 سنوات على إنشاء مصنعها بجدة والان نبدء بالتفاصيل
وبهذه المناسبة، قال الدكتور أحمد سراج: «يمثل مصنع «سانوفي» قصة نجاح تفخر بها الشركة، وذلك منذ افتتاحه قبل خمس سنوات لإنتاج الأدوية محلياً. إن طموح وعزيمة فريق العمل قادا الشركة إلى ابتكار علامة متألقة في سماء التصنيع الدوائي وفي تقديم حلول علاجية موثوقة على المستوى المحلي. لقد وضع فريق العمل جل اهتمامه خلال السنوات الخمس منذ التأسيس على تحقيق التميز في الخدمات من خلال فهم واسع لرؤية 2030، التي تستهدف تعزيز التصنيع الدوائي بالمملكة. كما أن وجود المصنع بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية يشكل أهميةً خاصة، فهو لا يستهدف السوق السعودية فقط، بل منطقة الشرق الأوسط بأسرها».
وحصلت «سانوفي» مؤخراً على تصريح الهيئة السعودية للغذاء والدواء بتصنيع أول دواء يحمل اسمها وعلامتها التجارية بنسبة 100%، وهو يُصنف ضمن فئة المضادات الحيوية ويُستخدم في علاج مجموعات مختلفة من العدوى الجرثومية.
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