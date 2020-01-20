شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سلة خامات "أوبك" يسجل 65.58 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمة الدولة المصدرة للنفط "أوبك" أن سعر سلة أوبك المكونة من أربعة عشر خامًا بلغ 65.58 دولارًا للبرميل وذلك يوم الجمعة مقارنةً بـ 65.62 دولارًا في اليوم السابق، وذلك وفقًا لحسابات أمانة أوبك.

وتضم سلة أوبك التى تعد مرجعا فى مستوى سیاسة الإنتاج 14 نوعا وھى خام صحارى الجزائرى والإیرانى الثقیل والبصرة العراقى وخام التصدیر الكویتى وخام السدر اللیبى وخام بونى النیجیرى والخام العربى الخفیف السعودى والخام الفنزویلى وجیراسول الانجولى وأورینت الاكوادورى وزافیرو غینیا الأستوائیة ورابى الخفیف الغابون وخام جینو الكونغو وخام مربان الإماراتى.

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واليوم ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع اليوم الاثنين، بعد بدء إغلاق حقلين كبيرين في ليبيا مما يجعل تدفقات الخام في البلد العضو بمنظمة أوبك تقترب من التراجع إلى جزء بسيط من مستواها الطبيعي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتا أي 1.11% إلى 65.55 دولار للبرميل بعدما وصلت إلى 66 دولارا للبرميل في وقت سابق وهو أعلى سعر منذ التاسع من يناير،وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56 سنتا أي 1% إلى 59.10 دولار للبرميل بعدما صعد إلى 59.73 دولار وهو أعلى مستوى منذ العاشر من يناير.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا أعلنت في بيان أمس الأحد، إنها قلصت الإنتاج فى حقلى الشرارة والفيل بعد أن أغلقت قوات تعمل تحت قيادة خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطنى الليبى) خط أنابيب ينقل النفط من هذين الحقلين وأضافت في البيان "تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط أن أفرادا من حرس المنشآت النفطية الذي يعمل تحت إمرة القيادة العامة للجيش الوطني الليبي أغلقوا خط أنابيب الحمادة-الزاوية، مما اضطر المؤسسة إلى تقليص إنتاج النفط في حقلي الشرارة والفيل".