شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع قرب ذروة أسبوع بفضل آمال الطلب الفعلي فى الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مقتربة من ملامسة أعلى مستوى فى أسبوع ، بفضل آمال الطلب الفعلي فى الصين ،ويكبح توسيع المكاسب صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الفضة بأكثر من 0.6% إلى مستوي 18.13$ ، من مستوي الافتتاح عند 18.02$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 17.99$.

حقق المعدن الأبيض"الفضة " يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.6% ، وسجل أعلى مستوى فى أسبوع عند 18.17$ للأوقية ، بعد بيانات قوية عن الإنتاج الصناعي فى الصين.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي، فقدت أسعار الفضة أكثر من 0.3% ، فى أول خسارة أسبوعية خلال شهر ونصف ، بفعل تباطؤ الطلب على أصول الملاذات الآمنة ،بعد اتفاق التجارة الأخير بين الولايات المتحدة والصين.

يدعم ارتفاع معظم أسعار المعادن الصناعية بالفترة الأخيرة ، بيانات إيجابية عن الاقتصاد الصيني ، بجانب توقيع الصين صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة ،الأمر الذي يعزز آفاق الطلب الفعلي فى أكبر مستهلك للمعادن والسلع فى العالم.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بحوالي 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 97.73 نقطة ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على معظم أسعار المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.