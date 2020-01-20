شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 20-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الفضة أي حركة قوية منذ الصباح، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً دون تغيير لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 17.90، بينما يتواجد هدفنا الرئيسي عند 18.38.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.90 والمقاومة 18.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد