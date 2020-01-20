شكرا لقرائتكم خبر عن تطور أرامكو وكفاءة قيادتها والان نبدء بالتفاصيل

اختيار رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، كشخصية العام التنفيذية في مجال الطاقة لعام 2020م، يعكس كثيرا من الدلالات التي تعزز دور المملكة في قطاع الطاقة الدولي، وما يرتبط بذلك في قضايا التنمية والنمو الاقتصادي والتطور في تقنيات إنتاج النفط الخام والغاز.

نشاط عملاق النفط السعودي على المستوى الدولي يؤكد الدور المحوري للشركة وبلادها في توفير الطاقة للعالم، وهذا مهم على مختلف الأصعدة سواء أكانت اقتصادية وتنموية أو سياسية أو أمنية وغيرها من المجالات التي تصبح أكثر استقرارا بتوفر معطيات الأمن والنمو والتنمية الشاملة والمستدامة فيها، وسبب ذلك هو الطاقة التي تحتاجها المجتمعات البشرية وتوفرها شركات مثل أرامكو السعودية.

دور رئيس أرامكو السعودية في هذا السياق من الأهمية بما يجعل الشركة لاعبا رئيسا فيما يهم العالم، لذلك هذا الاختيار جاء من قبل لجنة من كبار مسؤولي الطاقة التنفيذيين في العالم، وذلك بعد استيفائه لمعايير الجائزة الرفيعة التي تشمل العديد من المنجزات التي جعلت الشركة تحقق نتائج كبيرة ومهمة على صعيد توفير الطاقة للعالم، ونمو أعمال الشركة في هذا المجال بصورة مميزة.

وهذا الاستحقاق للمهندس أمين الناصر جدير به، ويتضاعف أثره وقيمته حين يمثل بلده، فكفاءته وخبراته الإدارية والمهنية العميقة أسهمت في أن تواصل الشركة دورها بكل موثوقية ومرونة وتميّز تشغيلي انعكس في نمو أعمالها وتطورها وتوسعها شرقا وغربا بصورة تدعو للدهشة، حيث إن قدرات أرامكو السعودية لا تضاهيها قدرات جميع الشركات النظيرة، وذلك مستوى قياسي وتاريخي نحيي عليه المهندس الناصر الذي عمل على أن تحافظ الشركة على هذه المكانة العالمية القوية.

نثق في أن أرامكو السعودية ستواصل دورها الحيوي في توفير إمدادات طاقة عالمية، وستظل في المقدمة بفارق كبير عن غيرها من شركات النفط العالمية، فهي شركة لا تتوقف عن التطور والتطوير في جميع مجالات عملها، وفي مقدمتها تقنيات الإنتاج والتنقيب، وأنشطة التكرير والكيميائيات، إلى جانب تأهيل مواردها البشرية الذين يصنعون الفارق لليوم والمستقبل تحت قيادة المهندس أمين الناصر.