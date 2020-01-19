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تعزيز التواصل بين شباب دول العشرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض بهدف تعزيز التواصل الحضاري والتعريف بالمنجزات الحضارية للمملكة، وللقيام بدور فعال لتجسير سبل التواصل بين شابات وشباب العالم، يبدأ مشروع سلام للتواصل الحضاري غدا أول لقاءاته الـ18 خلال العام الحالي، والتي تجمع عددا من مقيمي المملكة من دول مجموعة العشرين مع مجموعات شبابية من خريجي برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي، ضمن برنامج «تواصل» الذي يشرف عليه مشروع سلام للتواصل الحضاري. اللقاء السعودي الياباني



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