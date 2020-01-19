شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم: قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية تنطلق بلندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 19-1-2020، العديد من الأحداث الاقتصادية، من أبرزها تفاصيل انطلاق قمة لندن المتعلقة بالتنمية والاستثمار فى أفريقيا بمشاركة مصر بجانب تفاصيل اجتماعات وزارية، واجتماع رئيس هيئة الاستثمار مع عدد من الشركات.

تنطلق قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية بلندن غدا الاثنين، بمشاركة مصر وزعماء الدول الأفريقية وبريطانيا، رؤساء منظمات الأعمال الدولية، وكبار المستثمرين البريطانيين والأفارقة، وسوف تغطي القمة، التى سيفتتحها رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، عددا من القضايا الهامة من بينها التمويل المستدام والبنية التحتية، خطط الاستثمارات المشتركة المستقبلية، التجارة وخاصة الفرص التجارية والاستثمارية بالقارة الأفريقية، فرص النمو، وخطط الطاقة النظيفة بأفريقيا .

وتسعى بريطانيا لكى تكون أكبر مستثمر من مجموعة السبع الصناعية بالقارة الأفريقية بحلول عام 2022، من خلال اتخاذ إجراءات تستهدف تعزيز التجارة بين الجانبين وزيادة استثماراتها بالقارة السمراء.

وتنظر الدول الكبرى، ومن بينها بريطانيا، إلى القارة الأفريقية على أنها لاعب هام على الساحة الاقتصادية والعلاقات الدولية، بفضل مواردها الطبيعية والبشرية وإمكانياتها الاقتصادية الضخمة، حيث شهدت بيئة الأعمال تحسنا ملحوظا فى عدد من الدول الأفريقية وهو ما ساهم فى زيادة معدلات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقارة، علاوة على النمو السريع لعدد من القطاعات الاقتصادية بأفريقيا كالتجارة والطاقة والتعدين وغيرها.

عقد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الاجتماع الدورى الثالث مع المستثمرين، فى إطار الاجتماعات التى تنظمها الهيئة اسبوعيا مع كافة المستثمرين من جميع القطاعات، لإزالة أى تحديات تواجه استثماراتهم، وحرصا على رفع معدلات الاستثمار في البلاد.

والتقى الرئيس التنفيذي للهيئة بمجموعة من الشركات من كافة انحاء الجمهورية الذين يعملون في أنشطة متنوعة كالزراعة والصناعة والمقاولات والتشييد والبناء، واستمع رئيس الهيئة للتحديات التي تواجههم ووجه باتخاذ كافة الإجراءات لدراسة تلك التحديات بشكل موضوعي وتقديم الدعم اللازم بالتنسيق مع كافة جهات الدولة، من اجل الوصول لحلول جذرية ومستدامة لحل تلك المشكلات.

عقد مساء أمس الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا لبحث سبل التعاون ومناقشة آليات العمل بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة في ظل سياسة دمج وزارتي السياحة والآثار، وذلك بحضور غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار للشؤون السياحية وعدد من قيادات الوزارتين.

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وخلال الاجتماع، تم مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بآليات امداد البنية التحتية اللازمة لتحسين مستوى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل الفنادق والقرى والمنتجعات السياحية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للزوار والسائحين بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة والاستمرارية.

كما تم أيضا مناقشة أعمال تحديث موقع وزارة السياحة والآثار على شبكة الإنترنت بعد عملية الدمج لجعله أكثر جاذبية وللترويج لجميع المقاصد السياحية في مصر مثل السياحة الثقافية والشاطئية والاستشفائية وغيرها من المقاصد السياحية في مصر.

اجتمع مشتركون من أكثر من 90 دولة يمثلون السلطات الوطنية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية والوكالات الدولية والقطاع الخاص في القاهرة، من أجل بناء وتعزيز قدرات بيانات الهجرة في جميع أنحاء العالم، وذلك خلال المنتدى الدولي الثاني حول إحصاءات الهجرة المنعقد حاليًا في القاهرة.

وقال البيان الصادر عن مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة اليوم، إن المنتدى الذي تنظمه المنظمة الدولية للهجرة ووكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة اليوم الأحد، جمع أكثر من 700 مندوب من خلفيات متنوعة، ويوفر المنتدى مساحة فريدة للحوار وتبادل المعلومات والتواصل لمجموعة واسعة من الجهات الفاعلة.

في إطار التعاون السائد بين جمعية المهندسين الفرانكفونيين في مصر وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، وقّع الطرفان على بروتوكول تعاون في مجال التدريب، بهدف دعم مشاريع الاستثمار المتعددة في مصر والمساهمة في تطوير الأعمال الجارية.

وبحسب بيان اليوم فإنه وقَع البروتوكول كل من المهندسة نيفين علي يونس، رئيسة جمعية المهندسين الفرانكفونيين في مصر، وحسن بهنام، مدير عام غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، وذلك بحضور المهندس محمد غراب، عضو بالجمعية ومسئول لجنة التدريب بها ومي عمر، مسئولة اللجان والتدريب بالغرفة الفرنسية، حيث يعزز هذا البروتوكول التعاون الاستراتيجي السائد بين الطرفين، كما سيسهل أيضًا سبل تبادل الخبرات والمعرفة والمهارات .

أعلنت إدارة معرض فروت لوجستيكا فى برلين، عن وجود منافسة قوية بين مختلف الشركات للترشح لجائزة FRUIT LOGISTICA للابتكار 2020، لافتة انه سيتم تقديم جائزة صناعة المنتجات الطازجة في 7 فبراير 2020 في برلين، وسيتم دعوة أكثر من 78000 زائر تجاري من أكثر من 135 دولة للتصويت على ابتكاراتهم لهذا العام.

وبحسب بيان المعرض، ستقدم إدارة المعرض عشرة من أكثر المنتجات والخدمات والحلول التقنية ابتكارًا التي تم طرحها في العام الماضي، وهى جاهزة للتنافس على جائزة صناعة المنتجات الطازجة الأكثر شهرة، وهي جائزة FRUIT LOGISTICA Innovation Award (FLIA)، والتى تركز على جلب مجموعة كبيرة من التحسينات - بما في ذلك منتجات أكثر صحة وأكثر سخونة، وكفاءة أكبر من خلال معالج التقنية، وطرق عمل أكثر استدامة بيئيًا.