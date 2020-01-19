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الحقيل: «ملاك» يرتقي بجودة الحياة ويسهم في خلق بيئة سكنية جاذبة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي شهاب الدمام

أكد أمير المنطقة الشرقية، رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، سعود بن نايف أن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حريصان على تنمية وتمكين أبناء المملكة كافة، عبر برامج طموحة، تراعي الاحتياج، وتوازن بين التطلعات، معربا خلال تكريمه الفائزين بجائزة أفضل اتحاد ملاك في المنطقة الشرقية، وتسليمه عددا من وحدات الإسكان التنموي بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل عن سعادته لتسابق الجمعيات الخيرية في المنطقة لتلبية احتياجات مستفيديها، عبر الشراكة مع برنامج الإسكان التنموي، لافتا إلى أن تكريم أفضل اتحادات الملاك في المنطقة من المبادرات الطيبة والمحفزة التي تعمل عليها وزارة الإسكان ممثلة في الوزير وزملائه في الوزارة، والتي هي امتداد لجهود الدولة في دعم برامج الإسكان.

وأضاف أن اتحادات الملاك أصبحت مشاركا نشطا في تحقيق بيئة إسكانية مميزة، مساهمة في تحقيق مفاهيم جودة الحياة، وهي خير عون للوزارة في دعم سياسة إدارة الملكية المشتركة، وتمكين ملاك هذه الوحدات من توفير البيئة السكنية التي تلبي تطلعاتهم وتتوافق مع احتياجهم، مؤكدا أن هذه المبادرات وغيرها تأتي من حرص القيادة الرشيدة على تهيئة بيئة متكاملة من الخدمات، منوها إلى أن السكن يأتي في مقدمة الأولويات، لما يمثله من أهمية في حياة الناس، مهنئا جميع الأسر التي استفادت من المساكن الجديدة.

بدوره أشار وزير الإسكان ماجد الحقيل إلى أن الوزارة أخذت على عاتقها مهمة تنظيم القطاع وحماية الحقوق وجعلته ركيزة أساسية في تنفيذ مشاريعها، بما في ذلك برنامج اتحاد الملاك، لافتا إلى أن «ملاك» يرتقي بجودة حياة المواطن ويسهم في خلق بيئة سكنية جاذبة ومريحة وآمنة ويعزز ثقافة التعايش المشترك، وينظم العلاقة بين ملاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة.

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وقال إن مسابقة أفضل اتحاد ملاك تبرز فكرة الوحدات ذات الملكية المشتركة وتخلق روح المنافسة بين الاتحادات وتدعم التطوير المستمر وتوفير المساكن الخيرية بأفضل مستوى، مشيرا إلى أن الوزارة لبت خلال العام الماضي احتياج عدد من الأسر بالشراكة مع 364 جمعية أهلية ومن خلال تمكين أكثر من 5000 متطوع ومتطوعة في قطاع الإسكان.

وسلم أمير المنطقة الشرقية اتحادات الملاك الفائزة خلال الحفل جوائزهم، حيث حصل على الجائزة الذهبية اتحاد ملاك خزامى الخبر، والجائزة الفضية اتحاد ملاك تلال القصور، فيما حصل على الجائزة البرونزية اتحاد ملاك البدر 11، كما سلم رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي، عشرين وحدة سكنية لمستفيدي برنامج الإسكان التنموي، من جمعية البر الخيرية، وجمعية أيتام الشرقية «تمكين»، وجمعية بناء الخيرية لرعاية الأيتام، وجمعية جود الخيرية.

وفي ختام الحفل تسلم الأمير سعود بن نايف بطاقة متطوع من وزير الإسكان، عرفانا لدعمه المتواصل لمسيرة مشروعات وبرامج ومبادرات وزارة الإسكان في المنطقة الشرقية.

يذكر أن جائزة أفضل اتحاد ملاك تسعى لتعزيز البيئة العقارية ذات الملكية المشتركة من خلال تكريم أفضل اتحادات سكنية وتجارية في كل منطقة وفق معايير محددة، تتمثل في جوانب الأمن والسلامة، والمحافظة على الطاقة، وأيضا إقامة الأنشطة الاجتماعية، حيث إن التقييم يجري من قبل لجنة تتكون من ممثلي وزارة الإسكان، وتحصل الاتحادات الفائزة في كل منطقة على «جائزة أفضل اتحاد» نظير جهودها وإسهامها في مواكبة رؤية المملكة 2030.