شكرا لقرائتكم خبر عن هواوى تحقق المرتبة الخامسة كأكبر مستثمر فى العالم بالبحث والتطوير وتتابع نمو أعمالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الشركة هذا المركز فى مؤشر الإنفاق على البحث والتطوير الصناعى التابع للاتحاد الأوروبى لعام 2019

19 يناير 2020: احتلت هواوى المرتبة الخامسة فى قائمة أكثر الشركات الكبرى إنفاقًا على البحث والتطوير لعام 2019 على مستوى العالم، وذلك وفقًا لتصنيف "مؤشر الإنفاق على البحث والتطوير الصناعى التابع للاتحاد الأوروبي" الذى تم نشره مؤخرًا ويضم أكبر 2500 شركة على مستوى العالم فى مجال الاستثمار بالبحث والتطوير، بحسب البيانات التى تم جمعها من تقارير وحسابات هذه الشركات السنوية.

ونتيجة لمتابعة تركيزها على الاستثمار الكبير فى مجال البحث والتطوير رغم الصعوبات والتحديات المتواصلة التى تواجهها بناء على موقف الإدارة الأمريكية المتزمت حيال التعامل مع الشركة، تمكنت هواوى من تعزيز ريادتها العالمية فى صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتابعت توفير ابتكاراتها المتقدمة خصوصًا فى مجال الذكاء الصناعى والحوسبة، وتطوير تقنيات الجيل الخامس على مستوى العالم، حيث دعمت أعمالها فى مجال الجيل الخامس باستثمارات بلغت 4 مليارات دولار أمريكى منذ عام 2009، وهو استثمار يفوق إجمالى استثمارات الشركات الكبرى الرئيسية فى الولايات المتحدة وأوروبا مجتمعة فى تقنيات الجيل الخامس. وبدأت هواوى أبحاث الجيل الخامس فى عام 2009، حيث قدمت ما مجموعه 23,600 مساهمة إلى "مشروع شراكة الجيل الثالث" (3GPP) المسؤول عن المعايير والمقاييس الخاصة بالجيل الخامس.

وتمتلك هواوى الآن 3,367 مجموعة من براءات الاختراع فى مجال الجيل الخامس، تمثل ما يزيد عن 20٪ من إجمالى براءات الاختراع فى هذا المجال، كما تحتل المرتبة الأولى بين كافة شركات تقنية المعلومات والاتصالات. وكانت قد أنشأت تسعة مراكز لأبحاث وتطوير معايير الجيل الخامس فى جميع أنحاء العالم، بالإضافة لتواجد أكثر من 500 خبير لديها يعملون على تطوير هذه المعايير. كما تشغل الشركة مناصب فى أكثر من 100 منظمة معنية بوضع المعايير والمقاييس الدولية فى المجال ذاته، ما نتج عنه كسب الشركة لثقة العملاء فى شتى أنحاء العالم، لاسيما منطقة الشرق الأوسط، حيث حصلت هواوى على فرصة توقيع أكثر من 60 عقدًا تجاريًا لنشر الجيل الخامس على مستوى العالم، منها 11 عقدًا فى الشرق الأوسط وذلك بحسب تقارير الشركة للربع الثالث من عام 2019، حيث باعت وفقًا لذلك أكثر من 400,000 محطة جيل خامس أساسية على مستوى العالم.

وخارج نطاق تقنيات الجيل الخامس، استفادت شركة هواوى أيضًا من التقدم الكبير لذراع البحث والتطوير لديها من أجل إرساء أسس وأطر التحول الرقمى لقطاعات عديدة فى الشرق الأوسط والعالم. فعلى الصعيد العالمى، اختارت أكثر من 700 مدينة و228 شركة من أكبر الشركات فى العالم شركة هواوى لتكون شريكها للتحول الرقمى، مستفيدين من تقنياتها المتطورة وخصوصًا فى المجالات الجديدة كالذكاء الاصطناعى والسحابة الإلكترونية وإنترنت الأشياء التى يتوقع منها الخبراء أن تكون داعمًا مستقبلياُ كبيرا لأعمال العديد من الصناعات والقطاعات المتخصصة.

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يذكر أن التركيز المستمر على الابتكار لدى هواوى كان كفيلًا أيضًا بحفاظ مجموعة أعمالها للأجهزة الذكية على مكانتها كعلامة تجارية عالمية مفضلة، إذ حققت نموًا قويًا فى عام 2019 بمبيعاتها وصل مجموعها إلى 240 مليون هاتف.

ويأتى تصنيف الشركة مؤخرًا فى الوقت الذى تُقدر فيه قيادات شركة هواوى أن إيرادات مبيعاتها العالمية ستتجاوز 122 مليار دولار أمريكى فى عام 2019، بزيادة قدرها نحو 18% على أساس سنوى على الرغم من الضغوطات المستمرة التى تسببها الإدارة الأمريكية ومساعيها الحثيثة لحض حلفائها على رفع العديد من إشارات الاستفهام حول الشركة.







