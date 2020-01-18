شكرا لقرائتكم خبر عن "التعبئة والتغليف" يتصدر القطاعات المرتفعة بالبورصة بنسبة 5.6% خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت معظم قطاعات البورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضى، إذ صعد قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 5.6%، أعقبه قطاع الخدمات النقل والشحن بنسبة 4.1%، تلاه قطاعى الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.3%، فقطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 3%، ثم قطاع المواد البناء بنسبة 2.9%.

كما ارتفع قطاعى السياحة والترفيه والبنوك بنسبة 2.4%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.1%، تلاه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2%، فقطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.7%، ثم قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة والأغذية والمشروبات والتبغ والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.6%، 1.3%، 0.1%، على التوالى، فيما تراجع قطاعى الخدمات التعليمية، الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 4.3%، 0.3%، على التوالى.

وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 5.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 701.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.82% عن الأسبوع الماضى، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 392.6 مليار جنيه إلى 394.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.5%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 201.7 مليار جنيه إلى 205.5 مليار جنيه بنسبة نمو 1.9%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 594.3 مليار جنيه إلى 600.3 مليار جنيه بنسبة نمو 1%، وصعد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.2 مليار جنيه إلى 1.1 مليار جنيه بنسبة نمو 4%.

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وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 13824.16 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.56% ليغلق عند مستوى 535.82 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 2.02% مغلقًا عند مستوى 1390.77 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.55% مغلقًا عند مستوى 15987.96 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.22% ليغلق عند مستوى 502.05 نقطة.

وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 12.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.1 مليار ورقة منفذة على 100 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 13.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 682 مليون ورقة منفذة على 85 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 7.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 8.6 مليون ورقة منفذة على 657 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 32.56% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 67.44%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.