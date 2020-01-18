شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة القاهرة: 15% زيادة مرتقبة فى أسعار الأدوات المكتبية بعد ارتفاع سعر الشحن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية والخردوات بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر حاويات نقل البضائع من سلع الأدوات المكتبية ارتفع من 1400 إلى 4000 دولار في الحاوية الواحدة بزيادة تقارب 2600 دولار للواحدة، مما يؤثر على أسعار الأدوات المكتبية فى السوق المحلى بزيادة تصل إلى 15% عن الأسعار الحالية، وخاصة وأن المستورد يستحوذ على 80% من المعروض فى السوق والإنتاج المحلى لا يتعدى الـ 20%.

وأضاف صفا ، في تصريح خاص لـ " الخليج 365" ، أن سوق الأدوات المكتبية سيترقب الأسعار الجديدة اعتبارا من النصف الثانى لشهر فبراير، حيث أن التعاقدات الحالية متوقفة نتيجة أجازات المصانع الصينية في يناير وحتى منتصف فبراير المقبل، وهى المدة التى نتوقع فيها وضع حلول سريعة لأسعار الشحن ، حيث أن السبب فى زيادة الأسعار هو تراجع عدد المراكب عبر الشحن البحرى نتيجة التوترات الأمنية بين الدول وأبرزها تركيا وليبيا ، وتخوف مختلف خطوط النقل من خروج مراكب الشحن عبر الدول المختلفة والتى .

وأوضح نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية، أن مصر تستورد منتجات الأدوات المكتبية سنويا بقيمة 240 مليون دولار وأغلبها من الصين، كما تستورد لعب أطفال بنحو 82 مليون دولار، وتعتبر الصين أبرز الدول التى تصدر المستلزمات المدرسية إلى مصر وتتفوق الحقائب المدرسية من بين هذه الصادرات، ثم تأتى الكشاكيل والكراسات نظرا لانخفاض حجم الانتاج المحلى للورق، ويتم استيراد غالبية المنتجات الورقية من تايلاند والهند وماليزيا وألمانيا.

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وعن انخفاض أسعار الدولار، قال صفا ، إن الأدوات المكتبية لن تشعر بهذا التراجع فى سعر الصرف نتيجة الزيادات الكبيرة فى أسعار الشحن، وينتظر جميع المستوردين انتهاء أجازات المصانع فى الصين لمعرفة الأسعار الجديدة، آملين أن تستقر الأوضاع السياسية وعودة مراكب خطوط الشحن بكامل قوتها للعمل، وتعتبر منافذة العين السخنة وبورسعيد من أبرز الموانئ التى نستورد خلالها.

وطالب بضرورة تدخل نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لحل مشاكل الصناعة المحلية من قطاع الأدوات المكتبية لكى نستطيع زيادة نسبة المعروض من الصناعة المصرية فى مواجهة المستورد، وأبرز هذه المشاكل هي التراخيص الصناعية وحل جميع العوائق في اللائحة التنفيذية للقانون، لافتا إلى أن الوزيرة هى القادرة على حل أزمة هذا القطاع، لمتابعتها لجميع المشاكل أثناء توليها لجهاز مشروع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.