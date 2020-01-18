14 % نمو الرخص الاقتصادية في رأس الخيمة خلال 2019



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”



كشفت اقتصادية رأس الخيمة، عن نمو الرخص الجديدة خلال عام 2019 بنسبة 14% مقارنة بمثيلتها من العام الأسبق، كما تراجعت الرخص الملغية بنسب طفيفة مقارنة بعام 2018.

وتعكس النتائج النمو الإيجابي لأنشطة الأعمال في الإمارة. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للأنشطة الجديدة فلقد مثلت منطقة رأس الخيمة الحصة الأكبر مقارنة بالمناطق الأخرى في الإمارة من ناحية عدد الرخص الجديدة تلتها منطقة النخيل، حيث تمثل المنطقتان عصب الحركة التجارية في الإمارة.

وأشار د. عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام الدائرة إلى تركز معظم الرخص الجديدة على الرخص المهنية، حيث احتلت المرتبة الأولى، تلتها الرخص التجارية، فقد شملت الرخص المهنية أنشطة أعمال صيانة المباني وتشطيباتها وتصدرت المرتبة الأولى من الأنشطة الجديدة بنسبة 18% نتيجة للتوسع العمراني في الإمارة، تلتها أنشطة المطاعم ومحال بيع الأكل والشرب بنسبة 16% حيث شهد هذا القطاع دخول كثير من المواطنين لغرض خلق علامات تجارية والحصول على تراخيص للعربات المتنقلة.