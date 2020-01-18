مكاسب جيدة للأسهم في أسبوع الشراء الأجنبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

سجلت أسواق الأسهم المحلية نقاط مقاومة مهمة في أسبوع، شهد تدفق سيولة أجنبية استهدفت بصفة خاصة «القيادية» في البنوك والعقار، ليسجل مؤشر سوق دبي ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 2.87% عند 2828 نقطة، و«أبوظبي» 2.04% إلى 5179 نقطة.

واستقطبت أسهم شركات رئيسية في قطاعي العقار والبنوك 56% من السيولة الأسبوعية في الأسواق؛ وهي: «إعمار»، «دبي الإسلامي»، «الإمارات دبي الوطني»، «أبوظبي الأول»، «الدار»، و«أبوظبي التجاري».

ضخ الأجانب (غير العرب) صافي شراء أسبوعي بالأسهم 257.34 مليون درهم، توزعت بواقع 132.1 مليون درهم في دبي، و125.3 مليون درهم في أبوظبي.

وتركزت مشترياتهم الأسبوعية على أسهم شركات «سلامة»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«دبي الإسلامي»، و«العالمية القابضة»، و«أبوظبي الأول»، و«الدار».

وبلغ إجمالي سيولة السوقين في أسبوع 1.77 مليار درهم، منها 1.1 مليار درهم في دبي، و670.8 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 1.03 مليار سهم، توزعت بواقع 831.8 مليون سهم في دبي، و200 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال 18.5 ألف صفقة.



سوق أبوظبي



ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال أسبوع بنسبة 2.04% عند مستوى 5179.12 نقطة، متفاعلاً مع ارتفاعات أسهم البنوك والعقار والاتصالات والطاقة والتأمين والسلع.

وارتفع قطاع البنوك 2.27% معززاً بمكاسب «أبوظبي الأول» 2.5%، و«أبوظبي التجاري» 2.65%، و«أبوظبي الإسلامي» 2.95%.

كما ارتفع قطاع العقار 3.82% بدعم من صعود «الدار» 3.72%، و«رأس الخيمة العقارية» 5.35%.

وزاد قطاع الاتصالات 0.97% نتيجة نمو سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما وارتفع قطاع الطاقة 3.31% مدعوماً بارتفاع «دانة غاز» 2.1%، و«طاقة» 3.91%، و«أدنوك للتوزيع» 5.02%.

وفي المقابل، انخفض قطاع الاستثمار 0.17% بعد تراجع «إشراق» 0.63%؛ وذلك مع استقرار «الواحة كابيتال».



سوق دبي



سجل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 2.87 نقطة، عند مستوى 2828.28 نقطة، مستفيداً من ارتفاع أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والنقل.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة 3.9% مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 3.24%، و«الإمارات دبي الوطني» 6.25%.

وزاد قطاع العقار 1.78% نتيجة نمو «إعمار العقارية» 2.71%، و«إعمار للتطوير» 0.26%، و«داماك» 3.71%، و«ديار» 2.53%؛ وذلك في مقابل انخفاض «الاتحاد العقارية» 4.9%.

وصعد قطاع الاستثمار 3.6%، مع صعود «دبي للاستثمار» 3.12%، و«سوق دبي المالي» 4.48%، و«شعاع كابيتال» 6.1%.

كما ارتفع قطاع النقل 1% بعد ارتفاع «العربية للطيران» 1.91%، و«أرامكس» 0.29%؛ وذلك على الرغم من تراجع «الخليج للملاحة» 1.96%.



توجه السيولة

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وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في سوق دبي، تصدر القائمة «إعمار العقارية» بسيولة بقيمة 253.56 مليون درهم، مغلقاً عند 4.17 درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» الذي جذب سيولة ب214.6 مليون درهم، وأغلق عند 13.6 درهم، ثم «دبي الإسلامي» بتداولات بلغت نحو 162 مليون درهم، ليغلق سعر السهم عند 5.74 درهم.

وفي سوق أبوظبي، كانت التداولات الأكثر على «أبوظبي الأول» ب153.5 مليون درهم، مغلقاً عند 15.58 درهم، تلاه «الدار» بسيولة قدرها 134.14 مليون درهم، ليغلق عند 2.23 درهم، ثم «أبوظبي التجاري» مستقطباً 87.3 مليون درهم من السيولة، وأقفل عند 8.13 درهم.



الارتفاعات والانخفاضات



وسجل «مصرف السلام السودان» الارتفاع الأكثر في أسبوع بدبي، بنسبة 13.6% مغلقاً عند 1.42 درهم، تلاه «تبريد» بارتفاعه 7.94% وإغلاقه عند 2.04 درهم، ثم «تكافل الإمارات» مرتفعاً 7.76% ومغلقاً عند 1.25 درهم.

وبالعكس، جاء التراجع الأكثر من نصيب «المصرف الخليجي التجاري» بنسبة 9.89% مغلقاً عند 0.401 درهم، تلاه «الاتحاد العقارية» بنزوله 4.9% إلى 0.233 درهم، ثم «بنك المشرق» وهبط 3.75% عند 77 درهم.

وكان الارتفاع الأكثر في سوق أبوظبي خلال أسبوع ل«أبوظبي الوطنية للتأمين-أدنيك»، وزاد 11.11%، مغلقاً عند 3 دراهم، تلاه «العالمية القابضة»، الذي أغلق مرتفعاً 10.94% عند 7.1 درهم، ثم «رأس الخيمة العقارية» بارتفاعه 5.35%، وأقفل سعره عند 0.453 درهم.

وفي المقابل، كان أكبر المتراجعين «البنك العربي المتحد» بنزوله 18.58% إلى 0.92 درهم، تلاه «أبوظبي لبناء السفن»، وهبط 17.86% مغلقاً عند 1.61 درهم، ثم «رأس الخيمة للأسمنت»، وانخفض 10% مغلقاً عند 0.89 درهم.



تداولات الجنسيات



وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق دبي خلال أسبوع، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 168.6 مليون درهم محصلة شراء، منها 36.47 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و132.1 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 168.6 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 19.68 مليون درهم محصلة بيع العرب، و148.9 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب أيضاً نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 146 مليون درهم محصلة شراء، منها 21 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و125.3 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 146 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 1.1 مليون درهم محصلة بيع العرب، و145.2 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مبيعاتهم على أسهم شركات «إعمار مولز»، و«أرامكس»، و«تبريد»، و«دانة غاز».



المؤسسات



هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية في أسبوع شهد توجهاً شرائياً في سوق أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 80.5 مليون درهم محصلة شراء، في مقابل قيامها بعمليات تسييل بسوق دبي، بصافي استثمار بلغ 11.66 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق دبي، بصافي استثمار بلغ 11.66 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهت نحو التسييل، بسوق أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 80.5 مليون درهم محصلة بيع.