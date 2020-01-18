3 مليارات دولار خسائر السياحة بأستراليا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقّعت هيئة معنية بالسياحة أمس الجمعة، أن تصل خسائر أستراليا إلى المليارات من عائدات هذا القطاع، جرّاء إلغاء أعداد كبيرة من الزوار القادمين من الخارج رحلاتهم بسبب حرائق الغابات.

وأفاد «مجلس التصدير الأسترالي للسياحة» بأن عدد المسافرين الذين قاموا بحجز للقدوم إلى أستراليا، تراجع بنسبة ما بين 10 و20% منذ اندلعت الحرائق في أيلول/‏سبتمبر، مشيراً إلى أن ذلك سيكلّف الاقتصاد مبلغاً يقدر بحوالي 4,5 مليار دولار أسترالي (ثلاثة مليارات دولار) هذا العام.

وقال مدير المجلس بيتر شيلي: «يلغي الزوار الدوليون (رحلاتهم)، بسبب المخاوف بشأن نوعية الهواء والسلامة وتداعيات الحرائق على خدماتنا السياحية والضبابية بشأن المدة التي سنحتاج إليها للتعافي».

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وحظيت الحرائق بتغطية إعلامية عالمية مكثّفة وأسفرت عن مقتل 28 شخصاً على الأقل وأحرقت منطقة تتجاوز مساحة البرتغال، بينما غطى الدخان السام مدينتي سيدني وملبورن السياحيتين.

وأفاد مجلس التصدير بأن الكارثة أثّرت بشكل خاص في المسافرين القادمين من الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا.

(أ ف ب)