شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم تواصل قفزاتها نحو مستويات قياسية..فهل تنفجر الفقاعة؟ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الجمعة ليواصل المعدن الصناعي (الذي اعتبر نفيساً) قفزاته القياسية أعلى حاجز الألفي دولار والتي تجاوزها قبل الذهب نفسه.



ويتلقى البلاديوم دعما ومشتريات قوية من شركات صناعة السيارات العالمية في ظل استخدامه في تصنيع مكونات وأجزاء تسهم في تقليل انبعاثات العوادم الضارة للبيئة.

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وتحاول العديد من الشركات تأمين احتياجاتها من البلاديوم بشراء كميات منه مع الأخذ في الاعتبار نقص المعروض منه في الأسواق العالمية نتيجة تعدينه بشكل ثانوي بجانب معادن أخرى كالبلاتين.



وحقق البلاديوم مكاسب قوية منذ بداية العام الجاري بعد مكاسب أخرى حادة في العام الماضي، ويخشى محللون من تشكل فقاعة محتملة للمعدن الأمر الذي يثير قلقا من انفجارها في ظل القفزات القياسية له.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم عقود تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.5% إلى 2274.9 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 2280 دولار وأقل سعر عند 2201 دولار.