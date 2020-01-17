شكرا لقرائتكم خبر عن الأجانب والعرب يستحوذون على 35% من تعاملات البورصة المصرية خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت تعاملات المصريين نسبة 64.2% من إجمالى تعاملات السوق، واستحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 25.6%، والعرب على 10.1% خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية، فيما سجل الأجانب "غير العرب" صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 151.7 مليون جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 87.9 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات،

ومنذ بداية العام، سجلت تعاملات الأجانب غير العرب فسجلت صافى بيع قدره 161.5 مليون جنيه منذ بداية العام، كما سجل العرب صافى بيع قدره 151 مليون، جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات، واستحوذت تعاملات المصريين على نسبة 65.3% من قيم التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب نسبة 25.5% وسجل العرب 9.2%.

ارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 5.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 701.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.82% عن الأسبوع الماضى، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 392.6 مليار جنيه إلى 394.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.5%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 201.7 مليار جنيه إلى 205.5 مليار جنيه بنسبة نمو 1.9%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 594.3 مليار جنيه إلى 600.3 مليار جنيه بنسبة نمو 1%، وصعد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.2 مليار جنيه إلى 1.1 مليار جنيه بنسبة نمو 4%.

وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 13824.16 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.56% ليغلق عند مستوى 535.82 نقطة.

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وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 2.02% مغلقًا عند مستوى 1390.77 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.55% مغلقًا عند مستوى 15987.96 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.22% ليغلق عند مستوى 502.05 نقطة.

وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 12.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.1 مليار ورقة منفذة على 100 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 13.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 682 مليون ورقة منفذة على 85 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 7.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 8.6 مليون ورقة منفذة على 657 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 32.56% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 67.44%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2.4 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 339.9 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 46.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 667.6 مليون جنيه، بحجم تداول 320.8 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 37.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 3 مليارات جنيه بحجم تداول 660.7 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 84.1 ألف عملية.