شكرا لقرائتكم خبر عن لعشاق القهوة:30% زيادة الإقبال على البن فى الشتاء وارتفاع أسعار "المحوج " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسن فوزى، رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك اقبال من المستهلكين على تناول البن ومشتقاته بنحو 30% فى فصل الشتاء، نتيجة انخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس التي تجعل المستهلك يميل إلى المشروبات الساخنة، لافتا إلى أن حجم الواردات من البن سنويا تقدر بـ 40 ألف طن، ويتم استيراده من دول أمريكا الجنوبية، وشرق أسيا.

وأضاف فوزى، فى تصريح خاص لـ " الخليج 365 " ، أن أسعار البن للمستهلك يتراوح من 90 حتى 110 جنيه للكيلو فى البن السادة، كما يتراوح من 120 حتى 140 جنيه للكيلو المحوج ، وتختلف الأسعار وفقا لجودة كل نوع ، موضحا أن سعر البن الأخضر الخام من جنوب شرق آسيا يتراوح من 1900 إلى 3500 دولار للطن ، وسعر الخام المستورد من أمريكا الجنوبية من 2500 إلى 5000 دولار للطن.

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وأشار رئيس شعبة البن، إلى أن السبب فى ارتفاع أسعار البن المحوج هو زيادة أسعار " الحبهان " الذى يدخل فى مشتقاته بنحو 100% ، حيث ارتفع سعر الكيلو منه من 300 جنيه حتى 650 جنيه فى الوقت الحالى، وذلك بعد تراجع المحصول منه فى الهند وضرب الأمطار لجميع الأراضى الزراعية لديها، وتستورد مصر كمياتها من الهند وجواتيمالا.

وتستورد مصر البن الخام وفقا لتصريحات رئيس شعبة البن، من دول فيتنام وأندونيسيا والهند واليمن والبرازيل وكولومبيا والحبشة وجواتيمالا وكوستاريكا، لافتا إلى أن أفضل أنواع البن هو البن الإندونيسى وهو الوحيد الذى يتماشى مع مذاق المستهلك المصرى وهو المسئول فى قوامه عن "وش الفنجال " بخلاف أنواع الدول الأخرى، وتعتبر جميع الأنواع المعروضة فى الأسواق هى خليط من البن الإندونيسى والهندى والفيتنامى.