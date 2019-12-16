شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستأنف خسائره قبيل بيانات القطاعات الرئيسية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا فى اليوم السابق ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى خمسة أشهر ، يأتي هذا التراجع مع انتظار المستثمرين المزيد من التفاصيل حول اتفاق التجارة بين واشنطن وبكين، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن القطاعات الرئيسية فى الولايات المتحدة خلال كانون الأول / ديسمبر ، والتي توفر أدلة قوية حول مدي سلامة مسار نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الرابع من هذا العام.

تراجع مؤشر الدولار بحوالي 0.3 % إلى مستوى 96.93 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.18 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.18 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.45% ، فى أول مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى خمسة أشهر عند 96.59 نقطة المسجل فى اليوم السابق.

وفقد المؤشر نسبة 0.5% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل تسارع عمليات بيع العملة الأمريكية ، بعدما أبقي الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير ،وأشار إلى الإبقاء على الأسعار ثابتة دون أي تغيير خلال 2020.

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أعلنت واشنطن وبكين يوم الجمعة عن التوصل لاتفاق حول صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة الشامل ،وبموجب تلك الصفقة علقا أكبر اقتصادين فى العالم جزءا من الرسوم الجمركية على السلع كان من المقرر أن تفرض يوم 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وقال وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين" لتليفزيون CNBC يوم السبت أن الصفقة سيتم توقيعها فى أوائل كانون الثاني/يناير المقبل ،وأن المرحلة الثانية قد يتم التفاوض عليها على مراحل.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأمريكي خلال كانون الأول/ديسمبر ،والتي توفر أدلة قوية سلامة مسار نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الرابع من هذا العام ،سلبية البيانات سوف توسع من خسائر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

تصدر بحلول الساعة 14:45 غرينتش القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر كانون الأول/ديسمبر المتوقع مستوى 52.6 نقطة من مستوى 52.5 نقطة فى تشرين الثاني/نوفمبر ، وقراءة مؤشر مديري المشتريات الخدمي المتوقع مستوي 52.0 نقطة فى كانون الأول/ديسمبر من 51.6 نقطة فى تشرين الثاني/نوفمبر.