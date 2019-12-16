شكرا لقرائتكم خبر عن محمد المنزلاوى: منتدى الشباب أثبت صحة رؤية الرئيس للتحديات المحلية والعالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد مجد الدين المنزلاوى، عضو بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن اهتمام الرئيس السيسى بتنفيذ توصيات النسخة الأولى والثانية من منتدى شباب العالم شجع أكثر من 7000 شاب لحضور النسخة الثالثة، وهو ما يثبت صحة روئيته عندما أطلق المؤتمر الأول فى 2017.

وأضاف المنزلاوي، أن الأجندة المطروحة للنقاش خلال هذه النسخة من منتدى شباب العالم توكد على مواكبة المنتدى لأهم الموضوعات والتحديات فى العالم ويأتى على رأسها مكافحة الإرهاب، واهتمام الرئيس بالثورة الصناعية الربعة وتكنولوجيا المعلومات، وسبل التعاون بين دول البحر المتوسط، علاوة على عرض قصص التحدى من شخصيات على مستوى العالم كان لها أكبر أثر لتشجيع الشباب على التفكير فى المستقبل ومواجهة أى تحديات فى الحياة.

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وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، وشهد الحفل الافتتاحى إطلاق أغنية "الحضارة يعنى مصر"، التى تعبر عن الرسالة الأكبر والأهم لمنتدى شباب العالم، والتى تم التركيز عليها منذ العام الماضى 2018 وتستمر هذا العام كمحور لفعاليات المنتدى فى نسخته الثالثة 2019.