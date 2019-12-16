شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة "المصرية للمنتجعات السياحية" يبيع أكثر من 500 ألف سهم بالبورصة والان مع تفاصيل الخبر
فيما اشترى مجلس إدارة شركات المصرية للدواجن، مطاحن وسط وغرب الدلتا، أكتوبر فارما، مستشفى النزهة الدولى، 1100 سهم، 19 سهم، 2750 سهم، 3 أسهم، 1010 سهم، على التوالى، كما اشترى مساهم رئيسى بشركتى مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 543 سهم، 2750 سهم، على التوالى.
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