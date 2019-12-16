شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة "المصرية للمنتجعات السياحية" يبيع أكثر من 500 ألف سهم بالبورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية، إذ باع مجلس إدارة ومجموعة مرتبطة بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية، 100 ألف سهم، 496 ألف سهم، على التوالى، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة بى انفستمنتس القابضة 842 ألف سهم من خلال عمليتين.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المصرية للدواجن، مطاحن وسط وغرب الدلتا، أكتوبر فارما، مستشفى النزهة الدولى، 1100 سهم، 19 سهم، 2750 سهم، 3 أسهم، 1010 سهم، على التوالى، كما اشترى مساهم رئيسى بشركتى مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 543 سهم، 2750 سهم، على التوالى.