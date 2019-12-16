شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أعيان العقارية (AAYANRE) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 16-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاحد في المنطقة الحمراء، حيث أغلق عند مستوى 73٫50 فلس، في ظل استمرار ملامسة السهم لمستوى مقاومته الحالي عند 75 فلس، وبالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك فالانظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 67 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 76 فلس

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 70.4 فلس وبين مستوى المقاومة هو 75.3 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط