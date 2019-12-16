الاقتصاد

انخفاض أسعار الفاصوليا أكثر من 15 جنيه خلال شهرين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

تشهد أسعار الفاصوليا الخضراء انخفاضا مع بداية الأسبوع ، حيث سجلت تراجع قدره جنيهين للكيلو وذلك وفق الأسعار المقررة بسوق العبور للجملة.

 

وقال حاتم النجيب ، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة ، أن أسعار الفاصوليا الخضراء انخفضت مع منتصف شهر نوفمبر أكثر من 50٪ حيث كان سعر الكيلو اكثر من 20 جنيها  ،ثم أصبح الكيلو يتراوح بين 10-12 جنيها ، مضيفا  أنها انخفضت أيضا  بنسبة تصل إلى 40٪ مع بداية شهر ديسمبر حيث وصل سعر الكيلو إلى 8 جنيها.

 

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وأضاف النجيب ، أن أسعار الفاصوليا انخفضت مع بداية الأسبوع لتتراوح بين 4-6 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن الفاصوليا من الأصناف التي يتم تصديرها.

 

 

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