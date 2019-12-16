الاقتصاد

لولو هايبر ماركت تطلق صفقات 10 و20 ريالا

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أطلقت لولو أكبر سلسلة هايبر ماركت في الشرق الأوسط، أحدث عروضها لتوفير منتجات فقط بـ 10 و20 ريالا في جميع متاجرها حول المملكة حتى 23 يوليو. هذه العروض الأسبوعية ستوفر صفقات رائعة على مجموعة واسعة من المنتجات، مثل منتجات البقالة، الأغذية الطازجة، الأدوات المنزلية، احتياجات المنزل، الألعاب، الإلكترونيات، الملابس والمزيد أيضا.

المدير الإقليمي لمجموعة لولو شهيم محمد، شارك قائلا: «لولو تفخر أن تكون وجهة التسوق الأولى في المنطقة للأسعار المعقولة والجودة العالية. خلال موسم الصيف، نحن نوفر أسعارا خفيفة على الجيب للجميع لما يحتاجونه لحياتهم العصرية، التي تصلح كهدايا عند السفر للمنزل».

استمتع بتشكيلة رائعة من منتجات البقالة، التي يحتاجها مطبخك، مثل الزيت، الوجبات الخفيفة، العصائر والمزيد أيضا. احصل على اللحم الطازج للشواء أو كما تفضله. إن كنت على عجلة، اختر الطعام الجاهز، وأيضا تتوافر تشكيلة من الكيك والأطعمة الجاهزة للأكل مباشرة. كذلك، المتاجر المتنوعة توفر لك تشكيلة من الأزياء ومنتجات الحياة العصرية، وأيضا منتجات الصحة والجمال، الأدوات وإكسسوارات المنزل.

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