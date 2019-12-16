شكرا لقرائتكم خبر عن لولو هايبر ماركت تطلق صفقات 10 و20 ريالا والان نبدء بالتفاصيل
المدير الإقليمي لمجموعة لولو السعودية شهيم محمد، شارك قائلا: «لولو تفخر أن تكون وجهة التسوق الأولى في المنطقة للأسعار المعقولة والجودة العالية. خلال موسم الصيف، نحن نوفر أسعارا خفيفة على الجيب للجميع لما يحتاجونه لحياتهم العصرية، التي تصلح كهدايا عند السفر للمنزل».
استمتع بتشكيلة رائعة من منتجات البقالة، التي يحتاجها مطبخك، مثل الزيت، الوجبات الخفيفة، العصائر والمزيد أيضا. احصل على اللحم الطازج للشواء أو كما تفضله. إن كنت على عجلة، اختر الطعام الجاهز، وأيضا تتوافر تشكيلة من الكيك والأطعمة الجاهزة للأكل مباشرة. كذلك، المتاجر المتنوعة توفر لك تشكيلة من الأزياء ومنتجات الحياة العصرية، وأيضا منتجات الصحة والجمال، الأدوات الرياضية وإكسسوارات المنزل.
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