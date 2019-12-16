إشادة دولية بنجاح اجتماع مجموعة تقرير سهولة الأعمال



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت في دبي بعد أربعة أيام من انطلاقها، فعاليات الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والذي استضافته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث شهد الحدث حضوراً إقليمياً وعالمياً تجاوز 350 متخصصاً وخبيراً اقتصادياً من أكثر من 45 دولة من المعنيين بممارسة أنشطة الأعمال، في قارة إفريقيا جنوب الصحراء، وممثلين عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعدد من المعنيين من دول قارة آسيا.

قال عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، رئيس اللجنة المنظمة في كلمته الختامية: «سعدنا جداً باستضافة فريق البنك الدولي والوفود المشاركة من وزراء وقانونيين وخبراء واقتصاديين من الدول المشاركة، حيث اشتملت أيام الاجتماعات على جلسات حوارية ونقاشات معمقة، تبادلت خلالها وفود الدول المشاركة الخبرات ومناقشة الممارسات في مجال سهولة ممارسة الأعمال، الأمر الذي أسهم في تعزيز الجهود المبذولة لتحسين بيئات الاستثمار وممارسة الأعمال في اقتصادات الدول المشاركة.

وعبر لوتاه عن خالص شكره للشركاء من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، إضافة إلى الشركاء من القطاع الخاص في الدولة الذين أسهموا في دعم تنظيم الاجتماعات، سواء عبر توفير الموارد والكفاءات، أو على صعيد استقبال الوفود المشاركة في زيارات ميدانية لاستعراض التجربة الإماراتية الرائدة في مجال سهولة ممارسة الأعمال.

من جانبه عبر فريق البنك الدولي عن مدى امتنانه للحفاوة التي لقيتها الوفود المشاركة، وحسن الضيافة الإماراتية وجودة التنظيم الذي شهدته فعاليات الاجتماعات على مدى الأيام الأربعة، كما أكد مسؤولو البنك أهمية هذه الاجتماعات في توفير منصة معرفية حوارية مشتركة للدول التي يشملها تقرير سهولة ممارسة الأعمال، حيث تجمع أفضل الممارسات وقصص النجاح والتجارب في هذا المجال.

وحظيت الجلسات الحوارية والعيادات الفنية التي جاءت ضمن أجندة الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة، بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، بحضور كثيف من قبل الوفود المشاركة في الاجتماعات، حيث حضر المشاركون 20 ورشة عمل متخصصة عقدت على مدار أيام الاجتماعات التي أشرف على إعدادها وتقديمها باللغتين الإنجليزية والفرنسية، كبار الخبراء الاقتصاديين المسؤولين عن تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من البنك الدولي.

وناقشت الاجتماعات الفرص والتحديات التي تواجه عملية بناء وتحسين القوانين والتشريعات والإجراءات المتعلقة بممارسة أنشطة الأعمال والمراحل الأساسية التي تمر بها كافة المنشآت الاقتصادية، بما فيها مرحلة بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، وعملية توصيل الكهرباء، وتسجيل الممتلكات، إلى جانب الحصول على الائتمان وحماية المستثمرين، إضافة إلى دفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.

وأشاد كبار الزوار المشاركين في الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، بجودة التنظيم وحفاوة الاستقبال التي عكست كرم الضيافة الإماراتية مع الكفاءة والحرفية العالية في تنظيم الفعاليات المعرفية العالمية. جاء ذلك ضمن الاجتماعات الثنائية التي عقدها فريق الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء مع عدد من الوزراء من الوفود العالمية المشاركة في الاجتماع، والذي عقد في دبي هذا الأسبوع.

وصرحت فوليل شوكانتو، وزيرة العدل والشؤون الدستورية في مملكة إيسواتيني، بأن اجتماعات مجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال في غاية الأهمية لتطوير الأعمال وتسهيلها، من خلال منصة الحوار ومشاركة الأفكار الإبداعية المتعلقة بمؤشرات التقرير، وتسخيرها لتحسين القوانين والإجراءات». أما السيناتور منكوبا كومالو، وزير تطوير التجارة والصناعة في مملكة إيسواتيني فقد عبر عن رضاه عن الاجتماعات ومستوى التواصل والتفاعل بين المشاركين، وقال إن دبي أبهرته بروعتها وكرم ضيافتها.

من جهته قال الوزير ألما عمرو، المستشار الخاص لرئيس النيجر: «لا يسعني إلا أن أعبر عن خالص شكري وامتناني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولوفد البنك الدولي على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم».

كما قام الفريق المنظم بتقديم كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، كهدية للمشاركين الذين عبروا عن امتنانهم بحفاوة الاستقبال وأكدوا قوة ومتانة العلاقات بين حكوماتهم وشعوبهم، وبين حكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة.



29 خبيراً يتعرفون إلى تجربة كهرباء دبي



ضمن فعاليات الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الذي نظمته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في دبي بالتعاون مع البنك الدولي، استقبلت هيئة كهرباء ومياه دبي وفداً ضم 29 خبيراً اقتصادياً من المعنيين بممارسة أنشطة الأعمال يمثلون 15 دولة في إفريقيا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط، في زيارة ميدانية للتعرف إلى تجربة الهيئة في تسهيل الحصول على الكهرباء، حيث جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، في المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء للعام الثالث على التوالي، وفق تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، والذي يقيس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 190 اقتصاداً حول العالم.

وأكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن عقد البنك الدولي للاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، يؤكد المكانة المتقدمة التي حققتها الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال.

وأشار الطاير إلى أن المدة اللازمة لتوصيل الكهرباء في دولة الإمارات، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، تعد الأقل عالمياً بحسب تقرير البنك الدولي الذي حدد 18 يوماً للحصول على العلامة الكاملة في مؤشر الوقت ضمن محور الحصول على الكهرباء. وقد أعلنت الهيئة مؤخراً تقليل المدة اللازمة للتوصيلات الجديدة للمتعاملين في القطاعين التجاري والصناعي إلى 5 أيام فقط بدلاً من سبعة وفي خطوة واحدة فقط، مع مواصلة الإعفاء من رسوم التوصيل ومبلغ التأمين حتى 150 كيلووات.