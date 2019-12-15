قريبا.. منفذ بري مباشر بين السعودية وعمان يختصر المسافة 800 كلم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترويج والاستثمار وتنمية الصادرات في سلطنة عمان يحيى الجابري، عن قرب افتتاح منفذ بري مباشر يربط السعودية وعمان بطول إجمالي يبلغ أكثر من 680 كلم، مضيفا أنه من المتوقع، أن يسهم في توسيع وتسريع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، إذ يختصر طريقه المسافة بينهما بأكثر من 800 كلم، كما سيفتح المجال أمام حركة البضائع من المملكة مرورا بالطرق البرية في السلطنة ووصولا إلى موانئها التي ستسهل تصدير البضائع السعودية للعالم.

وقال الجابري في ملتقى الاستثمار السعودي ـ العماني، بحضور محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، بمجلس الغرف أمس، «يعد قرب المنفذ البري من أحد أهم مراكز الاستثمار الخاص في السلطنة هو المنطقة الاقتصادية الحرة بالدقم، إذ تبعد المنطقة نحو 200 كلم فقط من هذا المنفذ، والمنطقة -التي تقع على مساحة تبلغ ضعف مساحة سنغافورة- ترحب بالاستثمارات السعودية والأجنبية عموما، وتقدم حزمة متكاملة من التسهيلات والخدمات الميسرة لها، فضلا عن الحوافز الأخرى ومنها الإعفاءات الضريبية التي تمتد إلى 30 سنة قابلة للتجديد، وحق الانتفاع بالأرض لفترات زمنية تصل إلى 50 عاما قابلة للتجديد».

3 مناطق حرة

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وأضاف «إنشاء وتطوير مراكز استثمارية خاصة، بميزات تنافسية تدعم المستثمر، تتضمن سبع مدن صناعية في مواقع مختلفة، وثلاث مناطق حرة في صلالة وصحار والمزيونة، ومنطقة اقتصادية خاصة في الدقم، وواحة المعرفة في مسقط المعنية بالقطاع التقني، كما شرعت السلطنة في البدء بتطوير الميناء البري والقرية اللوجستية في محافظة جنوب الباطنة ضمن مشروع يسمى (خزائن)، وتقدم هذه المراكز الاستثمارية حوافز خاصة للمستثمرين، ونحن في هذا الجانب، نؤكد ترحيبنا بالشركات السعودية الراغبة في الاستثمار بهذه المراكز، بالإضافة إلى تقديم إعفاءات من الرسوم والضرائب للمشاريع السياحية في محافظة مسندم».

تبادل 9 مليارات

بدوره، قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 9 مليارات ريال حتى نهاية الربع الثالث من عام 2019، ووصل إجمالي الصادرات العمانية إلى المملكة حوالي 5.9 مليارات ريال، فيما بلغت الصادرات السعودية غير النفطية إلى عمان نحو 3.4 مليارات ريال، وهي تمثل ما نسبته 10.4% من إجمالي صادرات المملكة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا أن المملكة وعمان تزخران بالفرص الاستثمارية الواعدة.

مراكز استثمارية في عمان