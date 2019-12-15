شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الكويت تنفذ صفقات متفقاً عليها لصالح "أركان" بقيمة 1.114 مليون دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بورصة الكويت، اليوم الأحد، عن تنفيذ صفقات متفق عليها لصالح شركة أركان الكويت العقارية، بإجمالي 15.804 مليون سهم، وبقيمة إجمالية تبلغ 1.114 مليون دينار.

وأفادت البورصة، في بيان على موقعها الإلكتروني، بتنفيذ صفقة على عدد 6.299 مليون سهم من أسهم "أركان" بسعر 0.0705 دينار للسهم، وبقيمة إجمالية تُقدر بنحو 444.149 ألف دينار.

كذلك نفذت البورصة صفقة على عدد 9.505 مليون سهم من أسهم "أركان" بسعر 0.0705 دينار للسهم، وبقيمة إجمالية تُقدر بنحو 670.142 ألف دينار.

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وتجدر الإشارة إلى أن أركان حققت صافي ربح- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 1.380 مليون دينار خلال الربع الرابع المنتهي في 31 أكتوبر 2019، مقابل أرباح بلغت 349.7 ألف دينار في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 2.3 مليون دينار خلال العام المالي المنتهي في 31 أكتوبر 2019، من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 2.9 مليون دينار في 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 19%.