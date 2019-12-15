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شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة للتكامل والتعارف.. المشاركون بمنتدى الشباب يلتقطون صور تذكارية بالأعلام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المشاركون بمنتدى شباب العالم الذى يعقد بمدينة شرم الشيخ برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التقاط الصور التذكارية مع بعضهم البعض وهم يحملون أعلام بلادهم، فى رسالة إلى التكامل والتعارف بينهم.
وقال الرئيس السيسي خلال الافتتاح: "إننا خلقنا على اختلافنا لنتكامل ونتعارف"، مشيرا إلى إن المنتدى يعتبر منصة موجهة للعالم، نحو مستقبل أفضل لشعوب العالم بالمحبة والاستقرار.
جانب من المشاركين
ويعد المنتدى حدث سنوى يعقد فى مصر بهدف الجمع بين الشباب من جميع أنحاء العالم، وعقد لأول مرة فى 2017 شارك به أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة.
منتدى شرم الشيخ
وفى عام دورة 2018 وصل عدد المشاركين إلى 5000 من 169 دولة وأصبح المنتدى حدثًا سنويًا بعد توصية بذلك عند انعقاده لأول مرة منذ ثلاث سنوات.
شباب منتدى شرم الشيخ
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