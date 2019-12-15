شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد التشكيل الجديد لمجلس إدارة "القدية للاستثمار" برئاسة الأمير محمد بن سلمان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمد صندوق الاستثمارات العامة في السعودية التشكيل الجديد لمجلس إدارة "شركة القدية للاستثمار" برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.

وأوضح بيان صندوق الاستثمارات العامة على موقعه الإلكتروني، أن المجلس الجديد لـ"القدية" سيضم في عضويته الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، والأمير بدر بن عبدالله الفرحان.

وينضم لعضوية مجلس إدارة "القدية" أيضاً وزير الإسكان؛ ماجد بن عبدالله الحقيل، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أحمد بن عقيل الخطيب، وإبراهيم بن محمد السلطان، وفهد بن عبدالمحسن الرشيد، والمهندس فيصل بافرط، والدكتور راكان الحارثي.

وأكد الصندوق السيادي بالسعودية، أن التكوين الجديد لمجلس إدارة "شركة القدية للاستثمار" يتوافق مع توجهات المشروع المستقبلية.

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وأطلقت شركة القدية للاستثمار المخطط الرئيسي لمشروع "القدية" "أكبر مشروع ترفيهي بالعالم" في يوليو الماضي والذي يضم خمس مناطق تطوير رئيسية.

وافتتح العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز، مشروع "القدية"، وهو أكبر مشروع ترفيهي رياضى ثقافى فى المملكة، في أبريل الماضي.

وسوف يتم إنشاء المشروع غرب العاصمة الرياض، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى عام 2022.

قال مدير الأبحاث في الراجحي كابيتال، إن الهدف من إطلاق السعودية مشروع "القدّية" أكبر مدينة ترفيهية في العالم هو خلق بيئة استهلاكية جديدة في قطاع الترفيه في ظل إنفاق السعوديين الكثير من الأموال في الخارج سنوياً على الترفيه.