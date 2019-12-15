شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للقطن: إجراءات للحصول على تمويل أجنبى لشراء ماكينات الغزل والنسيج والان مع تفاصيل الخبر
أضاف المصدر لـ"الخليج 365" أن الدكتور أحمد مصطفى، رئيس القابضة للقطن والغزل، يتولى بنفسه مهام التفاوض مع عدد من البنوك الأجنبية بهدف توفير تمويل بفائدة مناسبة تكون أفضل من عروض البنوك المحلية ، لافتا أن التمويل سيوجه لسداد مستحقات الشركات التى ستورد الماكينات الجديدة والتى سيتم استخدامها فى المجمعات الحديثة التى سيتم تشييدها وتجميع الشركات فيها .
جدير بالذكر أن الماكينات التى سيتم توريدها ستكون من سويسرا وإيطاليا ودول أخرى ، فى اطار خطة التطوير التى تتكلف نحو 21 مليار جنيه .
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