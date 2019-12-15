شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مزايا تستقطب الشباب في ملتقى التجارة الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أحصى زائرو ملتقى التجارة الإلكترونية في معارض الظهران 6 مزايا تميّز بها الملتقى الذي اختتم أمس، وهي: الحضور الحكومي، تعدد الشركات، تنوع التطبيقات، تعدد ورش العمل، كثرة الخدمات، والتنظيم الجيد.

ولفتوا في حديثهم لـ (اليوم) إلى أن الهدف من حضور الملتقى التعرف عن قرب على قطاع التجارة الإلكترونية لخوض التجربة، واكتساب خبرات من ورش العمل؛ مما يسهم في مساعدتهم مستقبلًا في الاستثمار بالقطاع.

وأشاروا إلى أن وجود قطاع الجمارك أضاف لهم الجانب المعرفي حول عمليات التصدير والاستيراد، وكيفية أن يكون الشخص ملمًا بالشروط والبنود التي تخص قطاع التجارة الإلكترونية؛ ليقف على أرض صلبة حال الاستثمار في القطاع الواعد.

وقال الزائر محمد الكلثم إن الملتقى متنوّع وتوجد به جميع الخدمات وورش العمل التي يستفيد منها المهتمون، مشيرًا إلى أن من أهم ما يميّز الملتقى وجود جميع الجهات الحكومية لدعم شباب وبنات الوطن للدخول في التجارة الإلكترونية.

وأكد الزائر فهد البرقان أن أهم ما يميّز الملتقى التنظيم الجيد وتعدد الشركات والتطبيقات وتنوعها، مع وجود الجهات الحكومية التي شكلت حافزًا للشباب والشابات في الدخول إلى عالم التجارة الإلكترونية للاستفادة من الخبرات عبر الورش المنظمة، مشيرًا إلى أن هدفه من حضور الملتقى التعرف عن قرب على قطاع التجارة الإلكترونية بشكل مباشر، وخوض تلك التجربة.

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وأوضح الزائر محمد الخالدي أن الهدف الأساسي من زيارته للمعرض هو معرفة المتاجر المرتبطة في منطقة التجارة الإلكترونية، وهو ما سيساعده مستقبلا في الاستثمار بالقطاع، إضافة إلى أن وجود الجمارك في الملتقى أضاف للمهتمين جانبا معرفيا حول عمليات التصدير والاستيراد وكيفية أن يكون الشخص ملما بالشروط والبنود التي تخص قطاع التجارة الإلكترونية في هذا الشأن.

وقال الزائر فيصل الخالدي، إن أهم ما يميز ملتقى التجارة الإلكترونية، الإقبال الكثيف من الزائرين للتعرف من خلال ورش العمل على قطاع التجارة الإلكترونية بشكل مفصل، وذلك لاتخاذ القرار بالعمل الحر في القطاع واكتساب خبرات تفيده مستقبلا في ذلك العمل.

وشهد ملتقى التجارة الإلكترونية والمنظّم من قِبل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، حضورًا لافتًا من رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمهتمين بالتجارة الإلكترونية لورش عمل متخصصة موزعة على 6 مناطق يتضمنها الملتقى.

وتوزع الزوار على مناطق التحفيز والإرشاد، والتطوير التقني، والخدمات اللوجيستية، والتسويق، إضافة إلى منطقة التمويل، ومنطقة التنظيمات والجهات الحكومية، لحضور الورش التي غطت مواضيع مهمة عديدة عن التجارة الإلكترونية، أبرزها: توليد الأفكار للتجارة الإلكترونية، والأدوات اللازمة لبدء التجارة الإلكترونية، وأفضل الممارسات في مجال الخدمات اللوجيستية للتجارة الإلكترونية، إضافة إلى أفضل الممارسات في مجال الخدمات اللوجيستية للتجارة الإلكترونية.

وحرصت «منشآت» على استقطاب أفضل المتخصصين والخبراء في مجال التجارة الإلكترونية لتقديم ورش العمل، ويأتي ذلكَ إسهامًا منها في دعمِ التحول للتجارة الإلكترونية، حيث بدأتْ ورش العمل مع بداية انطلاقة الملتقى من يوم الخميس 12 ديسمبر لمدة ثلاثة أيام إلى يوم السبت 14 ديسمبر من 4 مساء إلى الساعة 11 مساء.