شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم 13 ألف أرض لمستفيدي «سكني» خلال نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

واصل برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان تسليم الأراضي السكنية المجانية للمستفيدين من البرنامج، ممن تم التخصيص لهم في الدفعات الشهرية الماضية، حيث تم خلال شهر نوفمبر الماضي تسليم 12,642 قطعة أرض توزعت في مختلف مناطق المملكة، وذلك تمهيدا لبدء بنائها.

وأوضح «سكني» في بيان أن التسليم شمل 2383 أرضا للمستحقين في منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى 2079 أرضا في القصيم، و1660 في نجران، و1611 مواطنا تم تسليمه في الرياض، و1362 مواطنا استلم أرضه المجانية في المنطقة الشرقية، وفي المدينة المنورة تم تسليم 998 أرضا، بينما تسلم 513 مواطنا أراضي مجانية في الجوف، كذلك تسلم 319 مواطنا في منطقة الحدود الشمالية أراضي مجانية، و651 مواطنا في حائل، و504 مواطنين في منطقة عسير.

كما سلم البرنامج 255 أرضا سكنية في منطقة تبوك، أما منطقة الباحة فبلغ مجموع الأراضي السكنية المجانية التي تم تسليمها 221 أرضا، و86 أرضا في منطقة جازان.