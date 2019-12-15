«المركزي» يعتمد الإطار الجديد للاستثمارات الخارجية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

اعتمد مجلس إدارة المصرف المركزي الإطار الجديد للاستثمارات الخارجية ونظام الحسابات الخامدة، وناقش مشروع مكتب «فنتيك» و19 مبادرة لتنفيذه، وذلك خلال اجتماعه الأخير.

وكان مجلس إدارة المصرف المركزي قد عقد اجتماعه التاسع لسنة 2019 صباح يوم الثلاثاء، الموافق 10 ديسمبر 2019 بمقر المصرف المركزي في أبوظبي، برئاسة حارب مسعود الدرمكي، رئيس مجلس الإدارة. حضر الاجتماع عبد الرحمن صالح آل صالح، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومبارك راشد المنصوري المحافظ، و أعضاء مجلس الإدارة: يونس حاجي الخوري، وخالد محمد سالم بالعمى، وخالد أحمد الطاير وعلي محمد المداوي الرميثي، كما حضر الاجتماع سيف هادف الشامسي، نائب المحافظ ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي.

وبدأ المجلس اجتماعه بمناقشة العرض المقدم من قبل الفريق المختص بشأن مشروع مكتب «FinTech»، و19 مبادرة لتنفيذه، واتخذ القرارات اللازمة بشأنه.

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وناقش المجلس موضوع الإطار الجديد للاستثمارات الخارجية، وبعد المداولة والمناقشة بين الأعضاء، اعتمد المجلس إطار العمل الجديد.

واستعرض المجلس الطلبات المقدمة من بعض البنوك الوطنية في الدولة، ووافق على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها، والخاصة بكل نشاط على حدة.

كما اطلع المجلس على تحديث نظام الحسابات الخامدة المقدم من قبل إدارة تطوير الأنظمة الرقابية بدائرة الرقابة على البنوك، وبعد المداولة والمناقشة بين الأعضاء، اعتمد المجلس النظام المذكور.

وكذلك اطلع المجلس على تقرير المصرف المركزي للربع الثالث لسنة 2019 والذي يشمل التطورات الاقتصادية الدولية، والتطورات الاقتصادية المحلية، ومؤشرات الاستقرار المالي، والسيولة المصرفية، والمجاميع النقدية والميزانية العمومية للمصرف المركزي. ووجه مجلس الإدارة بنشر التقرير على الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي.

وناقش المجلس ميزانية المصرف المركزي التقديرية للسنة المالية 2020 واعتمدها.