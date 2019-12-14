شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض ملوثات البيئة للحدود المسموح بها لأول مرة بشركة الدلتا للأسمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس عبد الواحد الدسوقى، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة ، التابعة للقابضة الكيماوية، عن انخفاض الملوثات للبيئة للحدود المسموح بها بخبرات شركة الدلتا للأسمدة.

أضاف الدسوقى لـ"الخليج 365 "، أن انبعاثات الأمونيا أقل من الحدود المسموح، بها فى قانون البيئة بعد قياسات يومية عن طريق جهاز شؤون البيئة على مدار اسبوع كامل يوميا.

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وحول الانبعاثات النيتروجينية، أشار إنها مطابقة تماما للبيئة خلال عام كامل، بعد الإصلاحات الفنية لوحدات إنتاج الحامض فى شركة الدلتا بأيادى وخبرات خبراء وفنيين شركة الدلتا للأسمدة.

وأوضح أنه بعد العمرة التى تم تنفيذها فى الشركة خلال شهر سبتمبر الماضى، تم زيادة إنتاجية الشركة ل 97%.

جدير بالذكر أن الشركة كانت تصدر انبعاثات ملوثة للبيئة الفترة السابقة.