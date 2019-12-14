الاقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب فى مصر وعيار 21 يسجل 664 جنيها للجرام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب فى مصر، اليوم السبت 14-12-2019 ارتفاع بقيمة جنيهين، ليصعد سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا ومبيعا فى مصر لـ 664 جنيها للجرام، فى تداولات سوق الصاغة.

أسعار الذهب بعد ارتفاعها: عيار 18 سجل 569 جنيها للجرام عيار 21 سجل 664 جنيها للجرام  عيار 24 سجل 758 جنيها للجرام الجنيه الذهب 5312 جنيها أوقية الذهب 1475 دولار

 

سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.

 

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ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.

  

يشار إلى أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى عامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار.

 

ارتفاع أسعار الذهب فى مصر، جاء عقب صعود الأسعار العالمية للأوقية مساء أمس، حيث صعدت من 1470 إلى 1475 دولارا للأوقية، مما انعكس على الأسعار فى مصر.
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