شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب فى مصر وعيار 21 يسجل 664 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر
أسعار الذهب بعد ارتفاعها: عيار 18 سجل 569 جنيها للجرام عيار 21 سجل 664 جنيها للجرام عيار 24 سجل 758 جنيها للجرام الجنيه الذهب 5312 جنيها أوقية الذهب 1475 دولار
ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.
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