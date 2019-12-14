شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية الحجز فى مشروع شارع "شباب الشروق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى جهاز مدينة الشروق لتقديم كاف الخدمات للمواطنين، والعمل على ايجاد أنشطة استثمارية لخدمة الشباب، وهو ما جعله يطرح مشروع شارع شباب مدينة الشروق للحجز، وللتيسير على المواطنين، يقدم ”الخليج 365” فى خطوات محددة كيفية الحجز فى هذا المشروع :

1- يتوجه الشاب لجهاز المدينة فى أوقات العمل الرسمية اعتبارا من يوم الاحد المقبل .

2- أخر موعد للحجز يوم الخميس المقبل.

3- طرح الأكشاك داخل مشروع شارع شباب الشروق بنظام حق الانتفاع.

4- سيتم إجراء قرعة علنية على المتقدمين فى حال زيادة عدد المتقدمين على الاعداد المطروحة.

5- سيتم تخصيص أماكن للحالات الخاصة والإنسانية.

6- يتم تقديم طلب رسم باسم رئيس الجهاز مرفق معه عدد من الأوراق وهى

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- صحيفة الحالة الجنائية

- نموذج للنشاط

- صورة حديثة بطاقة الرقم القومى

7- الأماكن المتاحة بأنشطة ( إكسسوارات وخردوات – مشروبات – تسالي – جاليرى رسام – مشغولات فضية – فاترينة زهور).

8- يشترط في المتقدم للحجز بالمشروع أن يكون من المقيمين بالمدينة.

9- لا يجب أن يكون المتقدم من العاملين بالقطاعين العام أو الخاص.