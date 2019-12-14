شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية الحجز فى مشروع شارع "شباب الشروق" والان مع تفاصيل الخبر
1- يتوجه الشاب لجهاز المدينة فى أوقات العمل الرسمية اعتبارا من يوم الاحد المقبل .
2- أخر موعد للحجز يوم الخميس المقبل.
3- طرح الأكشاك داخل مشروع شارع شباب الشروق بنظام حق الانتفاع.
4- سيتم إجراء قرعة علنية على المتقدمين فى حال زيادة عدد المتقدمين على الاعداد المطروحة.
5- سيتم تخصيص أماكن للحالات الخاصة والإنسانية.
6- يتم تقديم طلب رسم باسم رئيس الجهاز مرفق معه عدد من الأوراق وهى
- صحيفة الحالة الجنائية
- نموذج للنشاط
- صورة حديثة بطاقة الرقم القومى
7- الأماكن المتاحة بأنشطة ( إكسسوارات وخردوات – مشروبات – تسالي – جاليرى رسام – مشغولات فضية – فاترينة زهور).
8- يشترط في المتقدم للحجز بالمشروع أن يكون من المقيمين بالمدينة.
9- لا يجب أن يكون المتقدم من العاملين بالقطاعين العام أو الخاص.
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