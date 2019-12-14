شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تواصل مكاسبها..و"ناسداك" يسجل إغلاقاً قياسياً جديدا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الجمعة مستفيدة من التوصل إلى اتفاق تجاري مرحلي بين الولايات المتحدة والصين والإعلان عن قرب التفاوض على المرحلة الثانية من الاتفاق بشكل فوري.



وأعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" التوصل إلى بنود المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي مع الصين مشيرا إلى إلغاء قرار زيادة الرسوم الجمركية التي كان مقرر لها يوم الأحد المقبل.



وتوقع "ترامب" زيادة الصين مشترياتها من السلع الزراعية الأمريكية إلى خمسين ملييار دولار، بينما يرى المستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض "لاري كودلو" أنها ستشتري بأربعين مليار دولار على مدار عامين.



وكشفت بيانات حكومية عن أن مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت بنسبة 0.2% في الشهر الماضي، بينما توقع محللون ارتفاعها بنسبة 0.5%.

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وفي سوق الخام، ارتفع "ويست تكساس" بنسبة 1.5% مغلقا عند 60.07 دولار للبرميل، وهو أول إغلاق أعلى ستين دولارا منذ منتصف سبتمبر/أيلول، وسجل أعلى سعر عند 60.4 دولار وأقل سعر عند 59.2 دولار، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.5%.



وصعد "برنت" بنسبة 1.6% وأغلق عند 65.22 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 65.7 دولار وأقل سعر عند 64.5 دولار، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.3%.



في ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بثلاث نقاط إلى 28135 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.4%، وبلغ أعلى مستوى عند 28290 نقطة وأقل مستوى عند 28028 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما ييعادل 17 نقطة) إلى 8734 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسسبة 0.9%، وسجل أعلى مستوى عند 8768 نقطة وأقل مستوى عند 8697 نقطة.



واستقر "إس أند بي 500" عند 3168 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.7%، وبلغ أعلى مستوى عند 3182 نقطة وأقل مستوى عند 3156 نقطة.