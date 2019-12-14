شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة تغلق على ارتفاع بأكبر مكاسب يومية في نحو أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تعاملات الجمعة مدعومة بالتوصل إلى اتفاق تجاري بين أمريكا والصين الأمر الذي يدعم بدوره الطلب على السلع لا سيما الزراعية منها.



وأعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم التوصل إلى المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين مركدا إلغاء قرار زيادة الرسوم الجمركية التي كان من المفترض فرضها يوم الأحد المقبل ضد بكين.

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وأوضح "ترامب" بأنه يتوقع تنفيذ الصين مشتريات بقيمة خمسين مليار دولار على السلع الزراعية، بينما يرى المستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض "لاري كودلو" أن بكين سسوف تشتري سلعا زراعية بقيمة 40 مليار دولار على مدار عامين من الولايات المتحدة.



هذا، وبعد التوصل إلى بنود المرحلة الأولى من الاتفاق، تتوقع إدارة "ترامب" والصين بدء المفاوضات على المرحلة الثانية بشكل فوري.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس/آذار بنسبة 0.8% إلى 3.81 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 3.85 دولار وأقل سعر عند 3.77 دولار.